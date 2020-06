Feuerwehr frustriert über böse Kommentare

Feuerwehr-Kommandant Anton Zott wollte den Vorfall am Tag darauf nicht mehr näher kommentieren. Zu tief sitzt der Frust über die Flut an bösen Kommentaren, die sich unter anderem via Facebook über die Einsatzkräfte ergoss. „Ich sage nur: Wir haben unser Bestes gegeben. Bevor ein Mensch gefährdet wird, gab es gemeinsam mit dem Besitzer die Entscheidung, das Tier zu erlegen.“ Klar ist: Wie so oft rückten die Florianijünger bei bestem Freizeitwetter unentgeltlich aus - um dann einen saftigen Internet-Shitstorm zu ernten. Das untergräbt zweifellos jedes freiwillige Engagement.