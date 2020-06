„Entsetzt und sprachlos“ ist man bei der Landesfeuerwehr angesichts des Einbruchs in das Matzendorfer Feuerwehrhaus. Bereits in der Nacht auf Donnerstag stiegen bislang unbekannte Täter in das Heim ein und hinterließen eine Spur der Verwüstung. „Sowohl die Schäden am, als auch im Gebäude sind leider beträchtlich“, ärgert man sich in der beschaulichen 2000-Seelen-Gemeinde und hofft nun zumindest auf Hinweise zur Ergreifung der Täter.