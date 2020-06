Die Zahl der Flüchtlinge auf dem Weg Richtung Europa steigt wieder an: Wie die EU-Grenzschutzbehörde Frontex berichtete, gab es im Mai auf den Hauptmigrationsrouten in Europa fast 4300 illegale Grenzübertritte - und damit fast drei Mal so viele wie im Vormonat. Die „aktivste“ Fluchtroute war das östliche Mittelmeer.