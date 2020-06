Voller Spaß allein

Jeder Meter ist jedenfalls die pure Freude. Trotz Akrapovic ist die KTM nicht übermäßig laut, klingt aber herrlich (sogar für den Fahrer, nicht nur für Leute am Straßenrand). Der 1301 ccm große 75-Grad-V2 läuft erstaunlich sauber, außer man zwingt ihn in die ganz tiefen Drehzahlen und gibt unter Last Gas, und er schiebt immer und überall mächtigst. Schon bei 4000 Touren liegen knapp 120 Nm an! Und sparsam ist er auch: 5,4 l/100 km Testverbrauch. Macht mit dem 16-Liter-Tank an die 300 Kilometer Reichweite. Sich an die heranzutasten erfordert aber eine Portion Mut, weil die Reichweitenanzeige extrem unzuverlässig ist.