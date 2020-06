In Wien-Donaustadt sind am Samstagabend ein Baugerüst sowie Betonschalungen bei einem Wohnhausneubau eingestürzt. Die Baustelle ist derzeit fünf Stockwerke hoch. Teile des Gerüstes und der Verschalung fielen auch außerhalb der Baustelle auf den öffentlichen Bereich in der Mühlgrundgasse.