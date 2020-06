Die heuer bislang sensationelle Weitenjagd von Österreichs Leichtathletik-Star Lukas Weißhaidinger wurde in Schwechat-Rannersdorf durch ständig wechselnden Wind, auch mit starken Böen, ein wenig gebremst. Der WM-Dritte, der auf dieser Anlage am 25. Mai schon 68,63 m geworfen hatte, gewann diesmal die beiden Wettkämpfe mit 65,94 bzw. 66,70 m. Er feierte aber dennoch ein großes Jubiläum: Er blieb zum 250. Mal in seiner großen Karriere über 60 m.