Damentitel entwickelt sich zum Zweikampf



Bei den Damen zeigten die Henndorferinnen erneut, dass der Titel nur über sie führen kann. Der 7:0-Triumph gegen Eugendorf war ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Ganz so einfach will es den Henndorferinnen aber vor allem der Lokalrivale Seekirchen nicht machen. Bei den Generali Austrian Pro Series in der Südstadt musste Arabella Koller im Damenbewerb die zweite Niederlage hinnehmen. Sie verlor gegen Sinja Kraus mit 4:6 und 1:6. „Ich habe nie zu meinem Spiel gefunden“, war die 19-Jährige nicht zufrieden. Heute gibt’s noch eine Chance gegen Elena Karner.