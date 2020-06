In der chinesischen Provinz Zhejiang ist auf einer Autobahn ein Tanklaster, der Flüssiggas transportierte, explodiert. 19 Menschen wurden getötet, fast 200 verletzt. Die Wucht der Explosion brachte Häuser und Fabrikgebäude in der Nähe des Unglücksortes zum Einsturz, mehrere Autos gerieten in Brand. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie ein riesiger Feuerball in den Himmel schießt, über dem Unfallort hingen riesige schwarze Rauchwolken.