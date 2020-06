Herz fing wieder an zu schlagen

„Parallel dazu wurde von der Leitstelle auch der Notarzthubschrauber ,Martin 5‘ aus Bad Vöslau angefordert“, schildert Corina Had von der Berufsrettung Wien. Für die Landung des Helikopters sperrte die Exekutive den Supermarktparkplatz vorübergehend ab. Rund eine halbe Stunde lang kämpften mehrere Notfallmediziner, Sanitäter und Polizisten um das Leben des Mannes - und tatsächlich: Das Herz des 80-Jährigen fing wieder zu schlagen an!