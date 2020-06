Am Lehengut von Birgit Laner am Reitsamberg in Pfarrwerfen steht bereits seit drei Jahren ein professioneller Wolfszaun. „Heuer haben wir ihn mit der Förderung aufgestockt“, sagt Laner. „Natürlich ist das gut gemeint. Das Land tut, was es kann.“ Viel dringender sei jedoch eine Änderung des Schutzstatus’ des Wolfes im Tierschutzgesetz, meint Laner. Wenngleich die 33-Jährige betont: „Niemand will den Wolf gänzlich ausrotten.“ Doch Prioritäten seien notwendig. „Will man eine qualitative Landwirtschaft oder einen Wolf?“, fragt Laner. Bis spätestens Ende Juni erwartet Wolfsbeauftragter Hubert Stock eine Entscheidung über die Abschussfrage rund um den Problemwolf.