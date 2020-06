Gegen 23.30 Uhr wurde am Samstag eine Polizeistreife zu einem Einfamilienhaus in Allerheiligen/Wildon (Bezirk Leibnitz) gerufen - ein Mann solle dort in seinem Elternhaus randalieren. Die Eingangstüre sowie weitere Einrichtungsgegenstände wurden Opfer seiner Zerstörungswut. Beim Eintreffen der Beamten war der 23-Jährige zunächst nicht auffindbar.