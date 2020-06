Floyd-Proteste lösten auch Debatte in Kanada aus

Der Tod des Schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA hat auch im Nachbarland Kanada die Debatte über Rassismus angeheizt. Ureinwohner-Vertreter beklagten zuletzt immer häufiger unverhältnismäßige Polizeigewalt gegen Indigene. Auch Premierminister Justin Trudeau äußerte sich am Freitag „schockiert“ über ein Video, das die brutale Festnahme eines Indigenen-Anführers in der westlichen Provinz Alberta zeigte. Der Premier forderte eine unabhängige Untersuchung und beklagte „systematischen Rassismus“ in ganz Kanada, „in all unseren Institutionen, einschließlich aller unserer Polizeieinheiten“.