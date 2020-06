Zwei Alpinisten sind am Samstag nahe Galtür auf dem Weg zur Ballunspitze (2671 Meter) an der Grenze zwischen Tirol und Vorarlberg in Bergnot geraten. Die 22-jährige Frau und der 28-jährige Mann kamen auf dem verschneiten Klettersteig etwa 70 Meter unterhalb des Gipfels nicht mehr weiter.