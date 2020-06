Die 32-Jährige, die bei Olympia 2021 in Tokio im Fliegengewicht starten will, war nach der positiven Dopingprobe aus allen Wolken gefallen. Sie forschte lange nach. Bis sie darauf kam, dass die Substanzen in von ihrem Freund konsumierten Produkten enthalten waren. Das Ganze wirkt dennoch ziemlich kurios ...