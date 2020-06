Schweden. Die Corona-Pandemie riss den österreichischen Eishockey-Profi Konstantin Komarek aus den Titelträumen. Sein Klub Luleå HF führte die Tabelle an, galt auch in den anstehenden Play-offs als Favorit. „Das war irgendwie surreal“, sagt Komarek. „Aber es gab Menschen, die ihre Jobs verloren haben. Was ist also schon eine nicht zu Ende gespielte Meisterschaft.“ Nun geht es auch für ihn um die Zukunft. Vertragsverhandlungen. Keiner weiß, wie es weitergeht. Für ihn selbst hatte sich ob der lockeren Handhabe der Schweden während Corona nicht viel geändert: „Wir gingen in Restaurants, einkaufen, trafen Freunde. Nur nicht die Großeltern meiner Freundin. Die sind mit über 70 in der Risikogruppe.“ Ob die Maßnahmen richtig waren, will er nicht beurteilen. „Es gibt Experten, die das besser wissen als ich.“