Ein 22-jähriger Gleitschirmflieger ist am Samstagnachmittag in Eben am Achensee (Bez. Schwaz in Tirol) aus rund zehn Meter Höhe auf Wiesenboden abgestürzt. Er geriet unmittelbar nach dem Start in Turbulenzen und konnte nicht mehr korrigieren. Der Vorarlberger erlitt dabei Rückenverletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht.