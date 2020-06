Verfassungsänderung: Idee hatten schon andere

Was er nicht kann. Heinz Gärtner, Politologe und US-Experte der Uni Wien sagt: „Das Bundesgesetz von 1848 müsste geändert werden. Dazu bräuchte es eine Zwei-Drittel Mehrheit von Senat und Repräsentantenhaus und die Unterschrift des Präsidenten. Die Entscheidung kann außerdem von den Gerichten beeinsprucht werden.“ Fix ist allerdings auch: Trump kann nicht ohne gewählt worden zu sein, weiter regieren. Auch davon träumte er schon in Ansprachen. Er werden noch 30 Jahre an der Macht sein, um die Aussagen später als Scherz abzutun. Selbst eine Verfassungsänderung ist unmöglich - eine Idee, die Clinton, Reagen und Eisenhower schon hatten. Dafür bräuchte es ein Verfassungskonvent und dieser Vorgang „ist sehr aufwendig und dauert Jahre, wenn nicht Jahrzehnte“, so der Politikwissenschaftler. Das Wahlen nicht stattfinden können sieht die US-Verfassung nicht vor.