Unfallhergang wird intensiv ermittelt

Die Verkehrspolizei Deggendorf sucht in Zusammenhang mit dem Unfall nach einem Fahrzeug mit einem Unfallschaden im Frontbereich und nach Zeugen des Unfalls. Personen die in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen den Anschlussstellen Schwarzach und Bogen einen Unfall beobachtet oder einen möglichen Anstoß bemerkt haben werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Deggendorf in Verbindung zu setzen. Sollten Sie in diesem Bereich der Autobahn zwischen 23.30 Uhr und 00.45 Uhr Personen bzw. Fahrzeuge auf oder neben der Fahrbahn beobachtet haben, setzen Sie sich bitte ebenfalls mit der Verkehrspolizei Deggendorf in Verbindung.