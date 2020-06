Ein achtjähriges Mädchen ist am Samstagnachmittag bei einer Bergtour in den Allgäuer Alpen in Tirol von einem herabrutschenden Stein an Arm und Oberschenkel getroffen worden. Das Mädchen aus dem deutschen Landkreis Oberallgäu wurde dabei verletzt und mit dem Notarzthubschrauber geborgen. Nach ambulanter Behandlung konnte die Achtjährige das Spital wieder verlassen.