Hit-Feuerwerk

Das Hit-Feuerwerk mit allen Ohrwürmern der unsterblichen Whitney Houston wird daher nun im kommenden Sommer gezündet. Songs wie „I Will Always Love You“, „I Wanna Dance With Somebody“ oder „I’m Every Woman“ begleiten wie im gleichnamigen Hollywoodfilm die Liebesgeschichte zwischen der Sängerin Rachel Marron und ihrem Leibwächter Frank Farmer. Glamouröse Kostüme, flotte Tanzeinlagen und die Hauptdarstellerin Aisata Blackman mit ihrer beeindruckenden Stimme ergeben ein unvergessliches Musical-Erlebnis - bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, das Gastspiel wird nahezu zum gleichen Zeitpunkt 2021 nachgeholt. Die genauen Termine gibt es zeitnah auf www.landestheater-linz.at.