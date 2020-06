LASK hat die beste Abwehr der Liga, Salzburg den erfolgreichsten Sturm

Indes plant der LASK seine Rückkehr in die Erfolgsspur. Zuletzt schwächelten gar Leistungsträger wie die Salzburger Schlager und Wiesinger, in ihrer Heimat soll der Befreiungsschlag gelingen. „Wir wissen, dass wir sie schlagen können“, erinnert Coach Valérien Ismaël ans 3:2 im Februar und kündigt selbstbewusst an: „Wir werden wieder eine tolle Leistung zeigen.“