60 Prozent aller tödlichen Mopedunfälle passierten 2019 in Oberösterreich, macht der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) aufmerksam. Auch mit 851 verletzten Mopedlenkern liegt OÖ an der Spitze, vor Niederösterreich (743) und der Steiermark (660). Mehr als die Hälfte der Verletzten, so Klaus Robatsch vom KFV, waren 15 und 16 Jahre alt.