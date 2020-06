Am kommenden Samstag jährt sich die Grazer Amokfahrt von Alen R. zum fünften Mal. Ein trauriges Jubiläum, dessen Opfer nie in Vergessenheit geraten dürfen. Eines davon erinnert sich für die „Krone“ an die schrecklichen Momente, die ihr Leben für immer verändert haben. Trotz allem möchte sie an jenem 20. Juni nicht trauern, sondern ihn voller Hoffnung begehen. Und das Leben feiern.