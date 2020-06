Das Salzburger Landestheater lud zur ersten Vorstellung nach der dreimonatigen coronabedingten Zwangspause und noch vor den Theaterferien: „All you need is…?“ hieß es Freitagabend in den Kammerspielen. Was Kulturliebhaber bei der Voraufführung brauchten, waren Masken, Abstand und nur ein Stündchen Zeit.