Es waren Nachrichten, die viele Tiroler schockiert haben. Wie berichtet, sind im Dezember 2017, im Februar und im März 2018 drei Mädchen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren in Innsbruck an einer Tablettenüberdosis gestorben. Eine weitere Gemeinsamkeit: Alle drei gehörten demselben Betreuungsnetz in der Tiroler Landeshauptstadt an. Die „Tiroler Krone“ hat mithilfe deren Eltern diese Fälle aufgezeigt. Die FPÖ hat die Causa zu einer politischen Diskussion gemacht. Das Land hat reagiert und insgesamt 15 neue dezentrale Krisenwohnplätze im Betreuten Wohnen geschaffen.