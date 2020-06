Oftmals schon hat er mir die entscheidenden Ideen zugeworfen, die mir dann auch in der Entstehung des Textes Freude gemacht haben. Da ich aber in der vergangenen Woche meinen Kopf nur für die Musik hatte und auch sonstigen Neuigkeiten wenig Beachtung schenken konnte, will ich hier nicht über Dinge schreiben, von denen ich nur zwischendurch wahrgenommen habe, dass sie in dieser Woche Thema in unserem Land waren.