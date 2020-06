Verlassene Grillplätze

Die meisten der zu dieser Jahreszeit üblicherweise fast ausgebuchten Zelt- und Wohnmobil-Stellplätze sind wie leergefegt, etliche sind noch nicht einmal in die Saison gestartet. Die wenigen Urlauber, die jetzt schon den Weg über die Grenze wagen, stehen dann oft vor versperrten Toren. „Stop“, liest man etwa in großen Lettern vor dem Eingang des populären Istra-Campingplatzes in Savudrija. Was hinter den Zäunen zu sehen ist, erinnert mehr an eine Geisterstadt als an einen Urlaubsort: verlassene Grillplätze, versperrte WC-Anlagen und menschenleere Strände.