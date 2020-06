„Der Motor hörte sich am Freitag etwas komisch an“, schildert Geschäftsführer Adrian Egger. Schnell war klar: Es handelt sich um einen Defekt, bei dem die eigenen Mitarbeiter nur wenig ausrichten können. Ein Not-Team der Firma Doppelmayr reiste an und die ganze Nacht auf Samstag wurde versucht, die Bahn für den erwarteten Spitzentag in Gang zu bringen. „Wir hätten wohl, ähnlich wie am Pfingstmontag, 2000 Gäste gehabt“, bedauert Egger. Weil nur die erste Sektion in Betrieb war, blieb etwa die Hälfte der Besucher aus.