Katy Perry bedankte sich für seine Musik

Eine Begegnung mit einem Star, die den alten Hasen des Musikgeschäfts selbst überrascht hat, trug sich 2009 beim Life Ball zu: Eberhard an den Plattentellern, die Stimmung am Kochen. Da stapfte Sängerin Katy Perry zum DJ-Pult, verbeugte sich und sagte: „You’re the best DJ I’ve ever heard. Thank you for the music.“