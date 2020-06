„Herdenschutz in Tirol schwer umsetzbar“

Die Tierschützer setzen sich für Herdenschutz ein – doch so einfach sei das in Tirol nicht, wie eine erst kürzlich durchgeführte Machbarkeitsstudie zeigt: Gerade im hochalpinen Bereich sei Herdenschutz schwer bis gar nicht umsetzbar. Die Kosten würden sich zudem auf 11 bis 80 € pro Schaf und Jahr belaufen. So würden etwa für die Seeben Alm bei Ehrwald Kosten von rund 25.000 € pro Jahr anfallen.