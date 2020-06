Denken Sie sich manchmal, was Sie für jetzt für eine ruhige Kugel schieben würden, wenn Sie als Gesundheits- und Sozialminister in die neue Regierung gekommen wären und es gäbe kein Corona?

Ja, aber so geht es uns ja allen, dass wir von dieser Krise überrascht wurden. Was die ruhige Kugel betrifft, so freue ich mich schon sehr darauf, dass ich drei, vier Tage im August im Salzkammergut verbringen werde. Ich hoffe nur, es kommt nichts dazwischen. Ein bisschen durchzuatmen, das wird so guttun.