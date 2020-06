Frankreichs Touristen-Hochburgen bereiten sich auf Urlauber aus dem europäischen Ausland vor. Doch noch immer sind nicht alle Sehenswürdigkeiten des Landes für Besucher geöffnet. Viele Sightseeing-Schiffe sind noch nicht im Einsatz, auch die Hauptstadt Paris ist verhältnismäßig leer und bietet Touristen momentan ungewohnt viel Platz. So findet sich am Seine-Ufer leicht ein nettes Plätzchen, in Luxuskaufhäusern wie den Galeries Lafayette tummeln sich mehr Verkäufer als Kunden. Top-Attraktionen wie der Eiffelturm oder der Louvre öffnen erst am Ende des Monats wieder seine Pforten.