Sharon Stone war beim Podcast „Films To Be Buried With“ zu Gast, als sie Moderator Brett Goldstein von dem unglaublichen Erlebnis berichtete. Ihre Mutter habe sie nach dem Blitzschlag „einfach ins Gesicht geschlagen“. So sei sie wieder zu sich gekommen. Danach sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden: „Das EKG zeigte eine solche Elektrizität in meinem Körper an, dass ich jeden einzelnen Tag für etwa zehn Tage EKGs machen musste“, lacht die Basic-Instinct-Schauspielerin.