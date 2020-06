Politiker und Parteien führen Ranking an

Das Zahlen und Annehmen von Bestechungsgeldern sowie Machtmissbrauch mit dem Ziel der persönlichen Bereicherung wird sowohl in Österreich als auch in der EU am ehesten politischen Parteien zugetraut, gefolgt von Politikern auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene. Dahinter rangieren in Österreich Privatunternehmen sowie Beamte, die öffentliche Aufträge, Baugenehmigungen und Gewerbegenehmigungen erteilen. Die Frage, ob man abgesehen von den offiziellen Gebühren schon einem Arzt oder einer Pflegekraft ein wertvolles Geschenk machen oder einem Krankenhaus Geld spenden musste, bejahten in Österreich 17 Prozent, EU-weit dagegen nur fünf Prozent.