Fataler Unfall am Freitagabend im Tiroler Unterland! Ein 34-jähriger Pkw-Lenker fuhr in Niederndorf auf einen Traktor auf - das landwirtschaftliche Gefährt wurde dadurch in den Straßengraben geschleudert und kippte um. Der 17-jährige Fahrer erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Der mutmaßliche Unfallverursacher war betrunken.