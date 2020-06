Wie erst heute bekannt wurde, unternahm ein 45-jähriger Feldkirchner am Freitag in einem Waldstück in Waiern, Gemeinde Feldkirchen, eine Fahrradtour. Gegen 19 Uhr bremste der Mann laut eigenen Angaben in einem Steilstück zu stark und stürzte dadurch vornüber zu Boden. Der Biker trug einen Helm sowie Protektoren und fuhr nach dem Unfall selbstständig nach Hause.