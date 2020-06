„Don‘t drink and drive“ - von diesem Motto schien ein 43-jähriger Kroate am Freitag in Tirol nicht viel zu halten. Der Trunkenbold war mit seinem Wagen auf der Achensee Bundesstraße unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam und über die Böschung auf eine Wiese donnerte. Ein Alko-Test ergab über 2,6 Promille!