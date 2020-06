Ein 41-jähriger Slowene war am Freitag mit seinem Paragleitschirm zu einem Langstreckenflug von Slowenien aus gestartet. Gegen 16.30 Uhr bekam der Mann im Bereich des Kärntner Storschitz in Bad Eisenkappel technische Probleme mit seinem Schirm und musste daraufhin mit dem Reserveschirm notlanden. Im Zuge dessen blieb der 41-Jährige in einer Baumkrone auf 1456 Metern Seehöhe in steilem und unwegsamen Gelände hängen.