Zweiter Unfall bei Arbeiten am Dachstuhl

Bei Arbeiten am Dachstuhl eines landwirtschaftlichen Anwesen in St. Georgen am Fillmannsbach stürzte am Freitag auch ein 35-jähriger Einheimischer sieben Meter ab und landete am Betonboden. Der Verunfallte wurde mit schweren Verletzungen ins UKH Salzburg beflogen.