Trump: „Härte ist manchmal am mitfühlendsten“

Trump bejahte, ob er gleichzeitig der Präsident für Recht und Ordnung und der „Chef-Tröster“ sein könne. „Wenn du weich und schwach bist, bist du am Ende nicht mitfühlend“, erklärte Trump. „Härte ist manchmal am mitfühlendsten.“ Andernfalls käme es zu gefährlichen Situationen, in denen Menschen schwer verletzt würden.