Das ist so ein Trottel! So kommentieren Frauen wie Männer die Chuzpe von Heinz-Christian Strache, auch seine Cialis-Rechnungen zunächst der FPÖ zu verrechnen. Das ist ungefähr so dumm, wie höchst private Mails auf dem Firmenserver abzulegen. Für beides - Trottel und Spesenbetrug - gilt natürlich die Unschuldsvermutung.