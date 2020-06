Verkehrsaufkommen fast normal

Zu Beginn der Einschränkungen nahm der Kfz-Verkehr um rund 40 bis 50 Prozent ab. Am Wochenende verringerte sich das Kfz-Aufkommen um 70 Prozent. Die nachfolgenden Wochen zeigten eine stete Zunahme. So waren Ende April „nur“ rund 30 Prozent weniger Autos als vor Corona unterwegs. Aktuell ist das Verkehrsaufkommen fast normal. So fahren auf der B 127 in Puchenau nur um ein Prozent weniger Autos als sonst.