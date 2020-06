Die Entwicklung in Kärnten war ja bemerkenswert. Wir hatten am 13. März vier Infizierte, am 13. April bereits 151 Infizierte und acht Tote und am 13. Mai zehn Infizierte und 13 Tote. Was unterschied uns von anderen Bundesländern?

Wir waren schon sehr früh in der Alarmstufe Rot. Ich erinnere an den Verdachtsfall in Bad Kleinkirchheim. Da setzten wir schon Maßnahmen wie Quarantäne bis zur Abklärung, als es noch keine infizierte Person in Kärnten gab. Diese Wachsamkeit bewahrte uns bisher auch vor Coronafällen in Pflegeheimen.