Lukas Neumayer sorgt bei den Generali Austrian Pro Series in der Südstadt fast täglich für Schlagzeilen, gestern startete auch der Damenbewerb mit Salzburger Beteiligung. Arabella Koller musste sich zum Auftakt Österreichs Nummer 2, Julia Grabher, klar mit 0:6 und 2:6 geschlagen geben. „Ich bin froh, wieder Matches absolvieren zu können“, erklärte Koller, die aufgrund einer Absage in das achtköpfige Starterfeld nachgerückt ist. „Bei den anderen Spielen rechne ich mir um einiges mehr aus“, so die 19-Jährige. Für Lukas Neumayer geht’s erst am Dienstag weiter. Der Radstädter, der sensationell Jürgen Melzer besiegte, trifft in der finalen Gruppenphase unter anderem auf Österreichs Tennis-Aushängeschild Dominic Thiem.