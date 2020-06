Am 3. Jänner 2021 startet wieder die legendäre Rallye Dakar und sie wird erneut in der saudischen Wüste gefahren. Mit einem ganzen Paket an Regeländerungen will der Veranstalter die Sicherheit der Fahrer erhöhen und das Risiko klein halten. Salzburgs Dakar-Sieger von 2018 ist nicht über alle Neuerungen begeistert.