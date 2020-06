Am Freitag gegen 10.30 Uhr war ein 51-jähriger Mann aus Leisach (Osttirol) mit seinem Fahrrad auf dem Drauradweg in Leisach in Richtung Sillian unterwegs. Dabei kam der Mann aus unbekannter Ursache zu Sturz und blieb mit schweren Gesichtsverletzungen auf dem Radweg liegen. Vorbeikommende Radfahrer setzten die Rettungskette in Gang. Der 51-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.