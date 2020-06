In der Fertigputzfirma, in der der 47-Jährige bis vor kurzem beschäftigt war, ging am Freitagvormittag ein Drohanruf ein. Fast zeitgleich auch bei der Filiale der Raiffeisenbank im sechs Kilometer entfernten Höhnhart, wo der Verdächtige zuvor sein Konto aufgelöst hatte. Auch hier wollte der Pole zuschlagen, kündigte einen Amoklauf an.