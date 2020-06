So umarmte der 67-jährige Putin etwa Russlands Ärztepräsidenten Leonid Roschal, der in Maske und mit Handschuhen erschien. Der 87-Jährige wurde an dem russischen Nationalfeiertag als „Held der Arbeit“ ausgezeichnet. Die Zahlen der Corona-Infektionen steigen in Russland täglich um mehr als 8000 Personen - bis Freitag wurden 511.423 Erkrankungen gemeldet.