El Maestro fehlt Sturm damit nicht nur am Sonntag (17 Uhr) im so wichtigen Steirer-Derby beim TSV Hartberg. Die Grazer müssen definitiv auch in den beiden folgenden Spielen gegen den LASK sowie am 24. Juni auswärts gegen den WAC ohne ihren Chefcoach auskommen. Dieser ist nach der jüngsten sportlichen Talfahrt ohnehin angezählt: Vier Liga-Spiele in Folge verlor Sturm zuletzt, darunter alle drei seit dem Neustart nach der Coronavirus-Zwangspause.