In einem Schnellverfahren sind zwei Österreicher am Freitag durch ein Gericht im ungarischen Tatabanya wegen Schlepperei zu je zweieinhalb Jahren Gefängnis und einem Landesverweis von fünf Jahren verurteilt worden. Die Männer hatten demnach versucht, zehn afghanische Migranten in ihrem Fahrzeug nach Österreich zu schmuggeln.